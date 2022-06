John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/06/2022 16:06 | Atualizado 10/06/2022 16:20

Rio - A goleada sofrida para o Palmeiras deve acelerar processos no projeto do Botafogo. Após a derrota sofrida por 4 a 0 para o Verdão, John Textor, dono da SAF do Glorioso, prevê uma janela de transferências agitada pelos corredores do Estádio Nilton Santos.

Em rápido contato com o LANCE! após o jogo, o americano depositou altas expectativas para a próxima janela, que abre no dia 17 de julho.



"Queremos contratar oito jogadores. Dois mais seis. Os dois dessa semana (Fernando Marçal e Eran Zahavi) mais seis... Todos serão com nível de Série A e terão qualidade para somar no elenco", afirmou John Textor.

Fernando Marçal está acertado com o Botafogo e assinou contrato com o clube essa semana. Eran Zahavi é um dos sonhos do clube, que enviou o contrato ao israelense nos últimos dias. Textor mostra confiança em relação ao atacante.



"Ele ainda não fechou com a gente", completou.



Vale lembrar que o Botafogo gastou mais de R$ 60 milhões na janela do começo do ano, a primeira da Era Textor. Na época, a ordem de qualificar o elenco que havia recém chegado da Série B. Agora, a questão passa por buscar nomes que podem chegar para resolver.