Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Jorge JesusDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 10/06/2022 12:47

Rio - O Fenerbahçe de Jorge Jesus já possui uma lista de nomes para reforçar o elenco. Divulgado na última semana pelo jornal turco "Takvim", um dos jogadores mirados é Erison, atacante do Botafogo. De acordo com informações do jornalista turco Ersin Düzen, do portal "VOLE", o clube europeu deverá intensificar os seus esforços para contratar o atacante, de 23 anos.

Erison Vitor Silva / Botafogo

A operação envolvendo Erison não vem sendo considerada como difícil pelo clube turco. Atualmente, a multa do atacante para clubes do exterior é de 5 milhões de euros (R$ 25,6 milhões). Erison é o principal destaque do Glorioso na atual temporada. Ele entrou em campo em fez 13 gols e deu três assistências. O seu contrato com o Botafogo vai até o fim do ano que vem.

Ciente do interesse do mercado externo no jogador, o Botafogo já iniciou as tratativas para uma renovação de contrato. O Glorioso tem um projeto para oferecer ao atacante e John Textor é parte fundamental nas conversas. Além de uma valorização salarial, o clube carioca se colocará como uma espécie de "porta de entrada" para o atacante em grandes clubes do futebol europeu.