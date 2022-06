Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/06/2022 21:44 | Atualizado 09/06/2022 21:47

Rio - Luís Castro concedeu entrevista coletiva após a derrota do Botafogo por 4 a 0 para o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (9), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e prometeu mudanças no Alvinegro. Na ocasião, o técnico português afirmou que "as coisas estão muito claras", e falou também em "assumir a responsabilidade".

"No último jogo, e falo porque tocou no assunto, fomos uma equipe totalmente diferente no primeiro e no segundo tempo. Assim como hoje. Minha preocupação é muita. Embora seja um time em construção temos que mudar algumas coisas. As coisas estão muito claras na minha cabeça. Entendo que a vida do treinador é de vitórias e resultados. Isso para mim está claro. Sei assumir minhas responsabilidades", afirmou Luís Castro.

"Hoje não conseguimos ganhar duelos, jogar para frente... o dia que a equipe não for digna, o primeiro a sair sou eu. Até hoje, no futebol mundial, não existe um time que tenha sido campeão da Série B para a A. As expectativas estão diretamente ligadas às frustrações. Temos que ter consciência do caminho do projeto do Botafogo", completou.

Luís Castro aproveitou para afirmar que não voltará para o Rio de Janeiro com nada de positivo após a fraca atuação do Botafogo. O técnico deixou claro que o Alvinegro não estava no mesmo nível que o jogo propôs para as duas equipes.

"Hoje, de positivo, não tivemos nada. Única coisa que levamos daqui foi a vitória com facilidade. Não estivemos no nível do jogo. Tínhamos a intenção de fechar o lado direito do Palmeiras com Daniel e Hugo e não conseguimos de forma alguma. E estivemos muito mal posicionados no meio de campo. Além disso não conseguimos fechar a linha de cinco quando não tínhamos a bola", concluiu.



Após a derrota, o Botafogo caiu para a 14ª colocação e permaneceu com 12 pontos, um a menos que o Cuiabá, primeiro colocado da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (13), o Alvinegro enfrenta o Avaí, às 19h, no Nilton Santos, pela 11ª rodada da Série A.