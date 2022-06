Fernando Marçal - Divulgação

Fernando MarçalDivulgação

Publicado 09/06/2022 13:46

Rio - O lateral-esquerdo Marçal desembarca no Brasil nesta quinta-feira (9), mas já assinou seu contrato com o Botafogo. O jogador, que vestia a camisa do Wolverhampton, da Inglaterra, deve iniciar os treinamentos com o grupo já na próxima semana. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O vínculo de Marçal com o Botafogo será até o fim de 2023, com possível extensão prevista em acordo. O jogador de 33 anos chega ao Glorioso como uma das grandes movimentações do clube neste ano e a diretoria alvinegra deposita confiança para resolver o problema da lateral esquerda.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, o jogador também defendeu clubes como Americana (SP), Guaratinguetá (SP), Torreense (POR), Nacional (POR), Benfica (POR), Gaziantepspor (TUR), Guingamp (FRA) e Lyon, quando chegou até a fase semifinal da Champions League na temporada 19/20.

Apesar de já começar as atividades com o plantel comandado por Luís Castro, Marçal só poderá entrar em campo pelo Botafogo a partir do dia 18/7, data que marca a abertura da janela de transferências para o segundo semestre.