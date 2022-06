Lucas Fernandes atuando pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 08/06/2022 18:02

Rio - O Botafogo não vem em uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Após três jogos sem vencer, o clube tem um importante duelo na próxima quinta-feira (09), contra o Palmeiras, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Sabendo da necessidade de vitória, o meio-campista Lucas Fernandes projetou uma recuperação do Glorioso no duelo válido pela décima rodada do Brasileirão.

"Temos total consciência daquilo que temos que fazer. No jogo passado deixamos escapar os três pontos, temos consciência do que fizemos e do que não fizemos. Estamos trabalhando para recuperar esses pontos na quinta-feira", comentou o jogador, antes de completar:

"Jogar contra times com uma proposta mais defensiva, que jogam mais fechado, é sempre muito mais difícil. O Palmeiras é um time de qualidade, que gosta de jogar, que também dá espaço para jogar. Nosso time também tem a nossa qualidade e tenho certeza de vamos fazer um bom jogo", disse Lucas Fernandes em entrevista à Botafogo TV.

O jogador, cria da base do São Paulo, também destacou a importância de jogar em terras Paulistanas, e voltar a encontrar familiares e amigos.

"Voltar a São Paulo é muito importante para mim, é onde eu apareci no futebol, onde tenho familiares. Espero poder estar com a cabeça tranquila, fazer um bom jogo com o apoio de todos, dos familiares, amigos e dos nossos torcedores. Será um jogo muito importante para nós e espero sair com os três pontos", finalizou o camisa 18 do Glorioso.