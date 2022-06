Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/06/2022 15:36

Rio - O Botafogo divulgou, na tarde desta quarta-feira, a lista de jogadores relacionados para partida contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Allianz Parque. A principal ausência foi o atacante Diego Gonçalves, que foi titular contra o Coritiba e entrou no segundo tempo na derrota para o Goiás.

Atletas relacionados para o jogo com o Palmeiras #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/48XkMV9UUZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 8, 2022

Outras duas mudanças em relação à última partida são as entradas do volante Kayque e do zagueiro Klaus. Como o Brasileirão só permite que 23 atletas sejam relacionados para uma partida, Luís Castro ainda terá que cortar um nome, já que levará 24 para São Paulo.