Phillipe Sampaio reaparece em treino do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/06/2022 21:30

Rio - O zagueiro Phillipe Sampaio voltou a treinar com o elenco do Botafogo, nesta terça-feira (7), após passar por uma cirurgia no joelho direito, em decorrência de uma lesão no ligamento colateral medial. O jogador, de 27 anos, participou de atividade leve com os atletas que não atuaram contra o Goiás, na última segunda, pelo Brasileirão. A informação é do portal "GE".

No entanto, Sampaio não deve ser relacionado para a partida de quinta-feira, contra o Palmeiras, por ainda estar em transição. Com aval de John Textor, o zagueiro foi a primeira contratação do empresário americano.

O zagueiro não atua desde o dia 1º de maio, no empate por 1 a 1 com o Juventude, no Nilton Santos. Apesar de ainda não poder contar com Phillipe Sampaio, Luís Castro terá à disposição as presenças de Victor Cuesta, Kanu, Klaus e Joel Carli.