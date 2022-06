Gustavo Sauer - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/06/2022 14:19

Rio - Uma das últimas contratações do Botafogo para o Campeonato Brasileiro, o atacante Gustavo Sauer teve de passar por artroscopia no tornozelo esquerdo para reparo de uma lesão acometida no clássico com o Flamengo, ainda na quinta rodada da competição.

Sauer vinha fazendo tratamento conservador, chegou a retornar aos treinamentos com o grupo no CT Lonier, mas voltou a sentir fortes dores no tornozelo. Junto ao clube, foi tomada a decisão pelo procedimento cirúrgico. Em suas redes sociais, o camisa 10 agradeceu o apoio e projetou o período de recuperação.

"Gostaria de agradecer todas as mensagens de apoio que recebi após a cirurgia. Estou bem, em casa, com a família, começando a recuperação. Quero demais voltar logo a vestir essa camisa gloriosa e poder ajudar o Botafogo nos desafios da temporada. Dedicação máxima no tratamento para estar à disposição o mais rápido possível. Voltarei mais forte! Saudações alvinegras!", escreveu o atleta.

A contratação de Gustavo Sauer foi cercada de expectativas por se tratar de um dos melhores jogadores da última temporada portuguesa, com a camisa do Boavista. Não há previsão de retorno do atacante e o Botafogo deve agir no mercado de transferências em busca de um jogador para os lados do campo.