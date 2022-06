Diretor executivo de futebol - André Mazzuco - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/06/2022 18:20

Rio - O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, admitiu que o clube ainda segue em busca de novos reforços após abrir a segunda janela de transferências no dia 18 de julho. Em entrevista ao "Canal do TF", nesta terça-feira (7), o dirigente alvinegro mostrou otimismo com as contratações de Marçal e Eran Zahavi, mas preferiu não estipular o prazo para sacramentar as negociações.

"Estamos trabalhando na segunda janela, tem uma prospecção no mercado. Dentro das possibilidades, queremos qualificar o elenco e vai fazer parte do plano. Esperamos que o time evolua. Temos discutido com o Luís (Castro), com a comissão. Pretendemos trabalhar em jogadores que preencham ou qualifiquem algumas lacunas", disse o diretor de futebol André Mazzuco.

"É uma janela mais curta, mas tentamos sempre antecipar, como tem sido as negociações com Zahavi e Marçal. Nessa janela ganhamos a concorrência grande da Europa também. Vamos tentar ser eficientes no máximo que pudermos. Não tem um número certo, mas faz parte do nosso projeto qualificar a equipe nessa segunda janela para terminarmos bem a temporada", completou.



"Eu sou otimista. Estou otimista com os dois. Vamos ver se tem um desfecho logo. A janela fecha dia 18, ainda tem um tempinho. Não demos prazo não, não é assim que funciona. Tem concorrência de outros clubes, não é fácil, são jogadores que nos interessam e estamos fazendo todo o esforço possível para fechar com eles", concluiu.