Publicado 07/06/2022 14:35

Rio - A derrota de virada do Botafogo para o Goiás, por 2 a 1, na última segunda-feira, no Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, ligou o alerta para o comentarista Paulo Vinícius Coelho, do Grupo Globo. Durante a transmissão da Rádio CBN nesta terça (7), o jornalista criticou o desempenho do Alvinegro, e afirmou que a equipe de Luís Castro ainda não tem time para brigar por vaga na Libertadores.

"O Botafogo tem muito jogador fraco, ainda não tem jogador para montar um time competitivo, que brigue por vaga na Libertadores. Ainda não tem. Se o trabalho da SAF e do John Textor avançar, vai ter daqui a um ano, um ano e meio, mas é um processo de construção de um time novo", disse PVC na 'Rádio CBN'.



"O Botafogo jogou bem contra o Goiás durante 60% do jogo, bem no padrão Botafogo. Há duas coisas: o Botafogo tem uma esperança enorme, um comprometimento, é comovente ver a torcida no Nilton Santos. Mas, por outro lado, quem está olhando para o trabalho acontecer, sabe que está só começando", completou.

Por outro lado, PVC elogiou a atuação de Lucas Fernandes e Luís Oyama. O desempenho dos dois jogadores chamaram a atenção do comentarista. Além disso, reconheceu o bom trabalho de Jair Ventura no comando do Goiás.

"Gostei do Lucas Fernandes, fez um bom jogo, gostei do Luís Oyama, sempre muito regular. O Goiás é bem treinado pelo Jair Ventura, abusou das faltas no primeiro tempo, mas depois encaixou no segundo tempo e conseguiu a virada", concluiu.