Publicado 06/06/2022 22:48

O Botafogo encarou o Goiás nesta segunda-feira, no Nilton Santos, pela nona rodada do Brasileirão, com mais de 30 mil torcedores presentes. O Alvinegro saiu na frente com Cuesta, mas viu Pedro Raul sair do banco, marcar duas vezes e virar para o Esmeraldino.

Após o duelo, o zagueiro Kanu lamentou mais um resultado negativo no Nilton Santos e pediu que o time do Botafogo faça valer o fator casa nos próximos duelos no estádio.

"Falta ganhar. Precisamos fazer valer o mando de campo e é para isso que iremos trabalhar durante a semana."

Com 12 pontos, o Botafogo terminou a nona rodada na décima colocação, perdendo a chance de entrar no G-4. O próximo duelo do Alvinegro será na quinta-feira, às 19h, diante do Palmeiras, em São Paulo.