Matheus Nascimento, atacante do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/06/2022 09:00 | Atualizado 06/06/2022 09:05

Rio - O atacante Matheus Nascimento, de 18 anos, é considerado uma das principais revelações da base do Botafogo e alguns clubes europeus já o observam há algum tempo. Porém, neste fim de semana, uma movimentação nas redes sociais deixou os torcedores alvinegros de olho. Um olheiro do Real Madrid curtiu um post que abordava um suposto interesse do clube espanhol pelo jovem alvinegro

Tudo começou quando Samuel Pain, que se identifica como jornalista holandês especializado no mercado espanhol, informou o suposto interesse do Real Madrid no brasileiro. Logo depois, Juni Calafat, olheiro do clube espanhol, curtiu uma postagem de um perfil que citava a informação do jornalista holandês e pedia para que o scout madrilenho fizesse a notícia se tornar realidade.

Na atual temporada, Matheus Nascimento entrou em campo em 18 partidas pelo Botafogo. O jovem fez sete gols e deu uma assistência. Ele não vem sendo titular com Luís Castro, mas vem recebendo oportunidades na equipe principal.