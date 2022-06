Sassá - Reprodução/CSA TV

SassáReprodução/CSA TV

Publicado 05/06/2022 12:44

Rio - O atacante Sassá foi visto como uma das grandes revelações do futebol brasileiro alguns anos atrás. No entanto, alguns comportamentos extracampo acabaram fazendo com que o jogador não tenha tido uma carreira tão vitoriosa como se esperava. No entanto, segundo ele, os tempos mudaram e as baladas ficaram no passado.

"Eu estou bastante tranquilo. O que passou, passou. Tudo se fez novo. Daqui pra frente é que conta, o que passou não tem como mais voltar. Daqui pra frente, tá nas minhas mãos e, se Deus quiser, vou conseguir dar a volta por cima. Não em questão só de clube, mas questão pessoal mesmo", disse Sassá, antes de completar:

"Com 25 anos, com dinheiro e fama, é complicado ter cabeça, mas Deus hoje entrou na minha vida, me resgatou e, graças a Deus, eu hoje sou um um homem melhor", finalizou o atacante.

Sassá, hoje com 28 anos, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro defendendo o CSA, de Alagoas. Antes disso, ele atuou por Botafogo, Oeste, Naútico, Cruzeiro, Coritiba e Marítimo, de Portugal.