Sauer, Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF. Neste Domingo 08/05/2022. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/06/2022 10:34

Rio - O Botafogo anunciou, na manhã deste sábado (04), que a artroscopia no tornozelo esquerdo do atacante Gustavo Sauer foi feita com sucesso. Com isso, o jogador inicia seu processo de recuperação, e deve ficar a disposição do técnico Luís Castro em breve.

"O atleta Gustavo Sauer foi submetido a uma artroscopia no tornozelo esquerdo, por lesão decorrente de trauma, na noite de sexta-feira (3). A cirurgia foi realizada com sucesso. Sauer, que tem se empenhado bastante por sua evolução e retorno, iniciará os protocolos de recuperação", disse o Botafogo, em uma nota oficial.

Gustavo Sauer não entra em campo desde a vitória sobre o Flamengo, no dia oito de maio, em Brasília. Na ocasião, o jogador se queixou de dores e foi substituido ainda no primeiro tempo. De lá pra cá, Sauer chegou a realizar alguns treinamentso com o grupo, mas ainda reclamava de dores. Por isso, retornou ao departamento médico, onde foi identificada uma necessidade de cirurgia, para terminar o incômodo que sentia.

Contratado no começo do ano, Gustavo Sauer ainda não teve muitas oportunidades no Botafogo. O atacante esteve em campo em apenas quatro oportunidades, e não marcou gols e deu uma assistência.