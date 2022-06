Dries Mertens foi oferecido ao Botafogo - Foto: Carlo HERMANN/AFP

Dries Mertens foi oferecido ao BotafogoFoto: Carlo HERMANN/AFP

Publicado 03/06/2022 18:27

Rio - Oferecido ao Botafogo, Dries Mertens, astro do Napoli, da Itália, agradou a diretoria alvinegra. Por outro lado, durante o programa "Central GE", do Grupo Globo, nesta sexta-feira (3), o repórter David Barros afirmou que a chance do atacante belga vir ao Alvinegro é "quase nula". Na ocasião, o jornalista disse que o atleta, de 35 anos, é considerado "extremamente caro".

"O que conseguimos de informação sobre Mertens é de que não havia muitas chances. É um jogador extremamente caro e a possibilidade dele vir era quase nula. Quando um clube busca algum jogador e já recebe o “não” como resposta raramente publicamos. Até onde sabemos, é uma notícia que basicamente nasceu morta. Pelo que temos até agora, não há muitas chances do Mertens vir", disse o repórter Davi Barros no 'Central GE'.



No entanto, o "plano A" do Botafogo continua sendo a possível vinda do centroavante Eran Zahavi, que deve ser definida neste fim de semana. Após deixar o PSV, da Holanda, o jogador, de 34 anos, passou a ser o alvo principal do investidor John Textor. Por outro lado, o Alvinegro sofre com a concorrência do Maccabi Tel-Aviv, de Israel, mas mantém otimismo com o acerto.