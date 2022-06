Everton Cebolinha - Divulgação / Benfica

Everton CebolinhaDivulgação / Benfica

Publicado 03/06/2022 14:50

Rio - Everton Cebolinha, do Benfica, não deve ser alternativa de reforço para o Botafogo na segunda janela de transferências, conforme foi no período de negociações do início do ano. O atacante está sendo tratado como negociável pelo clube português, mas o Glorioso terá a preferência de investir em outros atletas, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola em seu canal no Youtube.

Na primeira janela de transferências, o acionista majoritário do Botafogo, John Textor, confirmou que tentou contratar Cebolinha, mas que o Benfica não liberou pelo preço que considerava justo. No momento, com o fim da temporada europeia, os portugueses estariam pedindo 20 milhões de euros (R$ 101,6 milhões).

Sem a concorrência do Alvinegro, o mais cotado a receber o jogador de 26 anos é o Flamengo, que deverá fazer uma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões) para o Benfica, segundo informações do jornal português "Record".