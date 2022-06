John Textor - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/06/2022 12:14

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, o norte-americano John Textor já deixou claro que pretende adquirir mais clubes de futebol pelo mundo. De acordo com informações do portal "Off The Pitch", o empresário deseja concluir nos próximos meses a compra de parte do Lyon, da França, de também do Porto, de Portugal.

Atualmente, além do Glorioso, John Textor é acionista majoritário do RWD Molenbeek, da Bélgica, e também tem 40% das ações do Crystal Palace, da Inglaterra. De acordo com a reportagem, o desejo de Textor em seu grupo, nomeado Eagle Football, não é fazer algo semelhante ao Grupo City, que adquire alguns clubes, mas tem a equipe de Manchester como prioridade, mas que todos os clubes adquiridos sejam referências em seus países e regiões para ajudar no projeto de criar uma rede mundial de identificação de talentos.

"Os jogadores estão presos em diferentes partes do mundo e não podem se mover com fluidez pelo sistema. É um modelo multiclube que está identificando talentos em diferentes partes do mundo, o que não é efetivamente parte do mundo do futebol. E há um grande valor para as empresas que as ajudam a fazer isso, não apenas economicamente, mas o valor que você tem para as pessoas que você ajuda, fazendo isso. E foi isso que me trouxe aqui hoje", afirmou Textor.



John Textor assumiu o comando do Botafogo no começo do ano ao adquirir 90% dos direitos do futebol do clube carioca. Entre as promessas para o Glorioso, o norte-americano afirmou que deseja dar retorno esportivo e também empresarial ao clube carioca.