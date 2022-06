John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2022 14:38

Alan Kardec Divulgação / Chongqing Dangdai Rio - Ativo no mercado por reforços, o Botafogo buscou informações sobre o atacante Alan Kardec, de 33 anos, ex-Vasco e que está livre no mercado desde que rescindiu com o Shenzhen, da China. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT.

Apesar do interesse do Glorioso, Alan Kardec prioriza uma volta ao Vasco, clube que o revelou. Recentemente, o jogador deu declarações de que não se importaria de jogar a Série B para voltar a vestir a camisa cruzmaltina.

"Claro que ouço (se pintar proposta). O Vasco me deu a vida no futebol. É um clube que tenho gratidão por ter me tornado jogador. A gente ajusta (salário). Não tem problema nenhum (jogar a Série B)", disse Alan ao "Atenção, Vascaínos".

O principal alvo do Botafogo para o ataque segue sendo Eran Zahavi. Martens também foi oferecido ao clube.