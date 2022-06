Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2022 11:38

Rio - Apesar de ter tido muitas finalizações, em especial no último domingo diante do Coritiba, o Botafogo sofreu ofensivamente nos jogos passados do Campeonato Brasileiro. O treinador Luís Castro, por sua vez, reconheceu a falha, mas se mostrou confiante em relação ao futuro da equipe.

"Nos dados estatísticos, fomos superiores em tudo. Chegamos muito à zona de finalização, mas não tomamos a melhor decisão. A tomada de decisão é algo que está sendo fatal para nós. A equipe percorre bem até a zona de finalização, mas não consegue entrar na última linha ou tenta chegar à finalização sem eficácia.", disse o treinador ao "Gazeta Esportiva", que completou:

"Vai chegar o momento em que nosso volume ofensivo e posse de bola se converterá em finalizações de qualidade, que nos têm faltado. Finalizamos muito, mas não da melhor forma", concluiu.

Em preparação para o próximo compromisso, o Botafogo enfrentará o Goiás, na próxima segunda-feira (6), no Nilton Santos.