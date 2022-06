Bombonera é o estádio do Boca Juniors - Divulgação

Publicado 01/06/2022 13:38

Rio - Antigo desejo do Botafogo e do empresário John Textor, focado em um nome de peso para o elenco, Edinson Cavani se despediu do Manchester United na última sexta-feira e ainda não possui um destino certo. Contudo, segundo o jornal "Olé", da Argentina, o Boca Juniors é o favorito para a contratação do atacante.

Agora sem vínculo com o United, o Boca Juniors, que já considerava se aproximar de Cavani, definiu o jogador como prioridade. Conforme publicação do jornal argentino, ter o craque como parte da equipe é o grande objetivo de Juan Román Riquelme, dirigente do time.

Antes de sua saída do clube inglês, Cavani foi sondado por clubes europeus como Real Betis, Real Sociedad e Villareal. No Brasil, foi alvo do Botafogo e do Corinthians, mas o atleta afirmou que não tem intenção de jogar em solo brasileiro tão cedo.