Eran Zahavi deixou o PSV e pode ser o novo camisa 9 do BotafogoFoto: Divulgação/PSV

Publicado 31/05/2022 12:53

Rio - O centroavante Eran Zahavi pode ser a principal contratação do Botafogo na segunda janela de transferências. Um dos protagonistas da seleção de Israel e atualmente sem clube por não renovar seu vínculo com o PSV, da Holanda, o atacante é o grande sonho do empresário americano John Textor, que visa peças mais qualificadas para o Alvinegro nesta temporada.

De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o clube mantém otimismo pela contratação do experiente atacante de 34 anos e aguarda por um 'sinal verde' pelo desfecho positivo nas tratativas.

Nas últimas semanas, quando confirmada sua saída do PSV, Zahavi teve o nome ligado ao Maccabi Tel-Aviv, de Israel, clube o qual teve grande passagem entre 2013 e 2016, com 122 gols marcados em 157 jogos pela equipe.

Eran Zahavi está no radar do Botafogo desde o início da temporada e o clube espera resolver quaisquer detalhes o quanto antes, para ter tempo de, caso a negociação não prossiga, contar com uma segunda opção no mercado.