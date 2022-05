Fernando Marçal - Divulgação

Publicado 31/05/2022 10:30

Rio - A contratação do lateral-esquerdo Marçal pelo Botafogo está perto, mas ainda não é oficial. O clube carioca divulgou uma nota na noite da última terça-feira negando que já tenha finalizado o acordo com o jogador. Além disso, o Glorioso afirmou desconhecer qualquer relação com o advogado Daniel Petrocelli, que havia confirmado a assinatura de contrato do jogador do Wolverhampton com o Alvinegro.

O Botafogo confirma que segue negociando com o lateral-esquerdo, que só poderá vestir a camisa do clube carioca em julho, quando se abre novamente a janela de transferências do futebol europeu. John Textor já confirmou que o Alvinegro será mais agressivo durante esse momento e que reforços irão chegar.

Confira a nota oficial do Botafogo:

"Ao contrário do que foi relatado em reportagem veiculada no “ge.globo” nesta segunda-feira (30), o Botafogo esclarece que não reconhece e não tem qualquer relação com o advogado Daniel Petrocelli, que deu declarações sobre as negociações entre o Clube atleta Marçal.



O Botafogo desautoriza o referido advogado a fazer qualquer menção ao Clube e suas relações com o mercado.



As negociações com o atleta Marçal seguem em curso e o Departamento de Futebol tem tratado o tema diretamente com o atleta, seus representantes e advogados."