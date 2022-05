Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/05/2022 11:00

Rio - O Botafogo perdeu para o Coritiba por 1 a 0, neste domingo (29), no Couto Pereira, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com a primeira derrota na conta sob o comando do Glorioso, treinador Luís Castro explicou as dificuldades do time no jogo.

"Tem sido difícil o meio de campo. Tem sido difícil porque normalmente nós construímos uma equipe durante a pré-temporada e não temos tido esse tempo e estamos fazendo durante a temporada. Se eu fizesse isso ao longo da pré-temporada seria considerado normal. Como é feito durante o campeonato, há muita oscilação", pontuou Luís Castro.

Luís Castro começou o jogo com uma escalação diferente em relação a da última partida. Romildo Del Piage e Chay iniciaram para completar o meio com o volante Luis Oyama e, com essa formação, a tentativa era amenizar o problema na criação que o Botafogo vem sofrendo.

"Del Piage é um jogador que tem uma boa saída de bola quando pega o jogo de frente e poderia servir o Chay, por exemplo. O Coritiba lançou pressão nos nossos volantes e não conseguimos sair de uma forma limpa. Num lançamento para Erison e Victor Sá que consigamos gerar perigo ao gol do Coritiba. Hoje só conseguimos fazer nossa estratégia após um período do jogo. Hoje não chegamos a gol que nos dessem pontos. Vamos seguir trabalhando. Estamos desiludidos porque não conseguimos fazer aquilo que a torcida mais gosta, que é pontos", disse.

A ideia do português tem sido não repetir escalação para fazer testagem do elenco durante o campeonato, já que não fez uma pré-temporada. Contudo, o técnico revelou o desejo de interromper essa rotação e encontrar uma formação ideal para ter mais sequência.

"O ideal é ter um 11 base, que jogue de forma regular, que leve nossa forma de jogar para dentro de campo de forma regular e constante, que não tenha tantas oscilações de jogo para jogo, só uma mudança ou outra. Hoje fizemos duas mudanças, nada mais. Mudamos de forma um pouco limitada. Não é desculpa, mas dois homens da nossa linha de ataque, Gustavo Sauer e Vinícius Lopes, não vieram. São jogadores que podem mudar o jogo ofensivo de alguma forma. Quero muito um 11 base, não temos conseguido que isso aconteça, mas por escolha, é claro", afirmou.