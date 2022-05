Erison quase empatou no fim, mas o Botafogo perdeu para o Coritiba - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/05/2022 18:32

Após um primeiro tempo muito ruim no ataque, o Botafogo conseguiu criar e finalizar mais. Ainda assim, a pontaria ficou em falta, com a maioria dessas chances sem nem mesmo acertar o gol na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira. A melhor oportunidade foi de Erison, já no fim, parando em Muralha. O atacante parabenizou o goleiro e lamentou.



"Fizemos um grande jogo, muito digno. Infelizmente faltou um pequeno detalhe, que foi a bola entrar. Chegamos na frente, conseguimos finalizar, o Alex Muralha foi muito bem, parabéns para ele. Agora é manter a cabeça tranquila", disse o atacante à TV Globo, na saída do campo.



Com a derrota, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G-4 do Brasileirão, mas terá uma nova chance na próxima rodada, quando enfrenta o Goiás no Nilton Santos, dia 6. O técnico Luís Castro terá uma semana para ajustar a equipe.