Coritiba e Botafogo se enfrentaram neste domingo, no Couto Pereira - Vitor Silva/Botafogo

Coritiba e Botafogo se enfrentaram neste domingo, no Couto PereiraVitor Silva/Botafogo

Publicado 29/05/2022 17:58

O Botafogo podia entrar no G-4 nesta rodada do Brasileirão, mas acabou caindo na tabela neste domingo. Com a derrota por 1 a 0 para o Coritiba, gol de Igor Paixão no Couto Pereira, o Glorioso, que teve muitas dificuldades para criar chances claras, foi ultrapassado pelo adversário e ainda perdeu a invencibilidade como visitante (tinha duas vitórias e dois empates).



Com uma nova formação no meio de campo, com Oyama, Del Piage e Chay, o Botafogo mostrou que mesmo fora de casa não iria jogar no contra-ataque, mas teve dificuldades para se encontrar e criar. Gatito salvou aos sete, ao sair nos pés de Thonny Anderson e depois pegar o rebote, em chute de Igor Paixão.

Aos poucos, o Glorioso equilibrou e até acuou o Coritiba. Erison só não marcou sem goleiro, aos 19, porque foi travado por Matheus Alexandre. E justamente quando estava melhor que sofreu o gol, aos 28: Igor Paixão recebeu lançamento nas costas de Kanu, tirou Gatito do lance no domínio e fez 1 a 0 para o Coxa.



Mesmo tocando a bola no ataque, o Botafogo teve muita dificuldade de finalizar, tanto que não acertou finalização no gol no primeiro tempo. Após o intervalo, o técnico Luís Castro fez duas mudanças, com as entradas de Hugo e Lucas Fernandes nos lugares de Saravia e Del Piage, na tentativa de segurar Igor Paixão e também melhorar a criação do meio.

Mas foi o Coritiba quem levou mais perigo no segundo tempo com Léo Gamalho, que cabeceou uma bola na trave e obrigou Gatito a fazer boa defesa, além de chutar outra para fora, assim como Val. O Glorioso só acertou o primeiro chute no gol aos 12, com Lucas Fernandes de fora da área.

Depois, o time atacou bastante, principalmente depois da entrada de Matheus Nascimento, e até pressionou, mas só foi levar perigo aos 43, quando Erison parou em boa defesa de Muralha, que também pegou cabeçada de Kanu minutos depois.