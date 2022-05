Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/05/2022 15:35

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Coritiba neste domingo, às 16h, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão, no Couto Pereira. As novidades em relação ao último jogo são as entradas de Chay e Del Piage nos lugares de Patrick de Paula e Tchê Tchê no meio de campo.



Dessa forma, Luís Castro definiu o Botafogo com: Gatito; Saravia, Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Del Piage e Chay; Victor Sá, Diego Gonçalves e Erison.



VEJA A FICHA-TÉCNICA

CORITIBA X BOTAFOGO (oitava rodada)



Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e horário: 29/05/2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: Globo, Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte