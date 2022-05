Técnico Luís Castro conversa com os irmãos Fábio e Rafael - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 27/05/2022 17:53

Rio - O Botafogo contou com uma visita ilustre no treino da manhã desta sexta-feira, no Centro de Treinamento Espaço Lonier. Trata-se do lateral-esquerdo, Fábio, que atualmente defende as cores do Nantes, da França, e é irmão gêmeo de Rafael, que está se recuperando de uma cirurgia após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo.



O clube carioca divulgou o encontro em suas redes sociais, algo que fez com que muitos torcedores se animassem e pedissem a contratação do lateral-esquerdo, que também é botafoguense declarado.

Alguns perfis brincaram ao dizer que Fábio pode substituir o irmão, que só deve retornar aos gramados no mês que vem. Outros citaram que o investidor John Textor já pode contratá-lo para atuar no domingo contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela oitava rodada do Brasileirão.



Rafael, por sua vez, levou um pisão em seu primeiro jogo na temporada no empate com o Boavista por 1 a 1, na estreia do time na Taça Guanabara. O lance aconteceu no fim do primeiro tempo, e desde então o atleta segue em recuperação.

O Botafogo soma doze pontos em sete partidas disputadas e ocupa a quinta colocação. Com o empate com o América-MG, o time deixou o G4 da competição nacional e tenta derrotar os paranaenses, no alto da Glória, para encostar de vez no pelotão de frente.