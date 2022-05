Dodô fez história com a camisa do Botafogo - GILVAN DE SOUZA/LANCEPRES!

Publicado 27/05/2022 13:00

Rio - Conhecido como o 'artilheiro dos gols bonitos' Dodô concedeu entrevista ao podcast 'Legal!', do GE, apresentado por Luiz Carlos Júnior e Lédio Carmona. O ex-jogador relembrou sua última passagem pelo Botafogo e deu sua opinião sobre o ano de 2007, que está na memória dos alvinegros.

"Fomos campeões cariocas em 2006, em 2007 poderíamos ter sido do Carioca e da Copa do Brasil, fomos roubados. No Campeonato Brasileiro éramos líderes até a questão do doping", disse Dodô.

O caso de doping do atacante marcou aquela temporada, já que o Botafogo perdeu sua referência técnica do time comandado por Cuca e se desestabilizou ao longo do Brasileirão. O ex-jogador explicou o caso.

"O Botafogo dava suplemento para todos os jogadores, veio contaminado da farmácia de manipulação, o fisiologista do clube me deu. Tinha femproprorex, uma substância que mulher usa para emagrecer e é proibida. Acarretou em tudo, tive muitos problemas. Aquele ano do Botafogo era muito bom, depois degringolou, disputávamos de igual para igual com o São Paulo. Acabei saindo por causa disso, uma coisa inexplicável, impensável e que acabou me prejudicando bastante", explicou.