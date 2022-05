Gramado do Nilton Santos se mostrou castigado na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/05/2022 19:03

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira, que fará a troca total do gramado do Estádio Nilton Santos no fim do ano. Até lá, o clube decidirá se continuará com a grama natural ou se, assim como o Maracanã, adotará o modelo híbrido, que mistura fibras sintéticas à grama convencional.

A ideia da diretoria alvinegra é esperar o fim da temporada para realizar uma reforma maior do que a que vem sendo feito atualmente, com previsão de conclusão até 6 de junho, para a partida contra o Goiás, Segundo o clube, a ideia é "mudar as características do gramado, elevando o nível de qualidade".

Por conta de dificuldades financeiras, o Botafogo não conseguia realizar tratamentos no gramado há quatro anos.

Veja os objetivos da reforma:

- Corte vertical duplo para eliminar o excesso de grama nos sentidos gol a gol e lateral a lateral, que visa deixar a bola mais rápida e o gramado com a tração dentro dos padrões exigidos pela Fifa



- Rebaixamento do gramado a 18mm com Máquina Helicoidal para receber as sementes de inverno. Nesta etapa são retirados quase 70 metros cúbicos de volume de grama

- Descompactação do solo com maquina holandesa Vertdrain. Esse processo visa diminuir a sensação de dureza do solo



- Aplicação de meia tonelada de sementes de inverno Rye Grass;

- Aplicação uniforme mecanizada de 20 toneladas de areia com a análise granulométrica dentro da Curva Fifa. Esse processo chama-se Top Dresser



- Aplicação de 300 Kg de fertilizantes granulados NPK