Publicado 26/05/2022 17:43

Rio - Com contrato até o fim deste ano, o goleiro Gatito Fernández não esconde sua vontade de permanecer no Botafogo. Em entrevista ao “Fora de Jogo Podcast”, o camisa 1 afirmou que pretende estender seu vínculo com o Glorioso.

"Minha intenção sempre é ficar no clube. Todo mundo já sabe, estou muito feliz. Se já era feliz antes, imagina agora. Minha intenção é continuar no clube. Ainda não teve conversas, acredito que daqui para a frente vai ter, porque ainda tem o restante do campeonato", disse o paraguaio.

Gatito também destacou o novo momento vivido pelo Botafogo após a venda da SAF para o empresário John Textor.

"O que mais está tendo é a mentalidade. Antes era “não pode, não temos, é isso que tem”. Nesse sentido as coisas estão mudando. Antes comemorávamos quando trocavam uma lâmpada. Hoje o ambiente é diferente, ficamos muito felizes. Quem passou por momentos difíceis e está lá hoje vê as coisas mudando, a possibilidade de fazer coisas maiores. Tudo isso motiva bastante. Antes, segurávamos muita coisa. Não nos preocupamos mais com pequenezas, apenas em jogar. Com os jogadores que estão chegando, falamos que lá dentro é uma família. Sempre seguramos o ambiente, para ser bom. Não tem uma estrela, a estrela é o próprio clube. Quem chega é para ajudar, todo mundo em prol do clube", afirmou.