Atacante do Botafogo prega atenção no BrasileirãoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/05/2022 15:01

Rio - Bem perto do topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo defende no próximo domingo a sequência de seis partidas sem derrota. O Alvinegro enfrenta o Coritiba às 16h, no Couto Pereira, ainda sem perder pontos como visitante. Titular em todos os jogos da Série A, o atacante Victor Sá destacou a importância do bom momento.



- Essa sequência invicta traz uma confiança muito grande para o nosso grupo. Em alguns jogos saímos atrás, mas nunca desistimos e buscamos resultados que pareciam difíceis. O grupo está totalmente focado em conquistar as vitórias e manter o Botafogo sempre entre os primeiros colocados. Vamos buscar manter essa boa sequência no próximo jogo contra o Coritiba - afirmou.



O Botafogo ocupa atualmente a quinta colocação na tabela do Brasileirão. O Glorioso está a apenas dois pontos do líder Corinthians e pode entrar no G4 da competição nesta rodada. Victor Sá falou sobre a expectativa para o jogo contra o Coritiba e pediu atenção máxima ao adversário.



- O Coritiba é uma equipe muito forte, que possui excelentes jogadores e que tem feito uma ótima competição até aqui. Precisamos entrar totalmente ligados na partida. O Coritiba vem fazendo uma campanha perfeita dentro de casa, foram três jogos e três vitórias, então sabemos que vamos encontrar grandes dificuldades no domingo - finalizou.