Rio - O investidor John Textor abordou um tema muito sensível para os torcedores do futebol brasileiro no momento: o preço dos ingressos. Administrador do futebol do Botafogo, o norte-americano detalhou estratégias que tem utilizado para que os bilhetes não se tornem muito caros e afastem a presença dos alvinegros do Nilton Santos.

"A ideia do acesso gratuito… É muito difícil para os pais pagarem ingressos para eles e também para as crianças. Estou tentando aumentar as receitas com patrocínio, marketing, TV, para manter os preços mais baixos. Ocasionalmente, sabemos que haverá um jogo mais difícil para sentir o estádio, sabe… Não é um protesto contra a CBF, se eu estiver chateado com eles converso diretamente com eles", afirmou em participação em live do canal do YouTube "Fala, Fogão".

Outro tema abordado pelo empresário foi o calendário do futebol brasileiro. John Textor criticou a existência de partidas na segunda-feira na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Sim, (o trânsito) é horrível. Eu soube pela imprensa como todo mundo e pensei: “Eles estão doidos?” Eu tento trazer famílias, crianças, temos um público que é mais velho, porque é um clube lendário, eu tento trazer os jovens e essas decisões, com jogos noturnos, às segundas, são horríveis para nós", opinou.