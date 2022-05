John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/05/2022 11:26

Rio - O Botafogo buscará a contratação de um meio-campista "de impacto" na próxima janela de transferências. Pelo menos foi o que garantiu John Textor. Em entrevista ao canal “Fala Fogão”, o sócio majoritário da SAF garantiu que o Glorioso não medirá esforços na busca por reforços.



"Sim, certamente", disse Textor ao ser questionado sobre a contratação de um camisa 10.



O empresário também respondeu sobre um possível interesse no meia uruguaio De La Cruz, do River Plate, que tem sido especulado no clube alvinegro ao longo dos últimos dias.



"Conheço o jogador, estou preocupado com esses rumores. Quando estamos buscando um jogador o tempo todo, não quer dizer que estejamos falando com ele, ou assinando com ele. Nessa parte da temporada, é bastante desestabilizador para nosso elenco atual de lidar com esses rumores sobre contratações. O departamento de futebol está fazendo todas as análises, toda a semana. Muitas dessas histórias sobre negociações são os empresários tentando colocar seus jogadores na vitrine", disse Textor, que não descartou totalmente o negócio.



"É bem possível estarmos falando com ele, mas nunca ouvi, e os caras me falam sobre tudo o que fazem… Nem sempre, às vezes ligo para o André (Mazzuco) e pergunto: “Isso é verdade, vocês estão procurando por esse jogador?” “Sim, sim, fizemos uma conversa”. A imprensa no Brasil é muito boa, muitas vezes as notícias são verdadeiras, às vezes está na internet antes de eu saber. Desculpa não ter uma resposta melhor. Acredito no time que temos agora e é nisso que estou focado", completou.



Apesar da prioridade ser um meia, o Botafogo também deve buscar reforços em outras posições.



"Sempre precisamos de opções de ataque, estamos experimentando diferentes opções nas pontas, então podemos ter mais força nessas pontas. Provavelmente teremos quatro ou cinco jogadores na segunda janela, isso é uma suposição", finalizou.