Niko Hämäläinen assinou com o Botafogo até o final do ano - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Niko Hämäläinen assinou com o Botafogo até o final do anoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/05/2022 15:02

Rio - O lateral-esquerdo Niko Hämäläinen, do Botafogo, que possui 12 partidas disputadas pela seleção finlandesa, não foi convocado desta vez pelo treinador Markku Kanerva para os jogos contra Bósnia-Herzegovina (dias 4 e 14 de junho), Montenegro (7 de junho) e Romênia (11 de junho), pela Liga das Nações. Por isso, o jogador não será desfalque na sequência da equipe alvinegra no Campeonato Brasileiro.

Se Hämäläinen tivesse sido convocado para representar seu país, ficaria de fora de até quatro partidas pelo Botafogo, contra o Goiás (dia 6, no Nilton Santos), Palmeiras (dia 9, no Allianz Parque), Avaí (dia 13, no Engenhão) e, possivelmente diante do São Paulo, tendo como data 16 de junho em casa.

Por mais que tenha sido utilizado apenas uma vez pelo treinador Luis Castro, no segundo jogo contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil, o lateral foi bem recebido pelos torcedores em sua estreia e pode ser opção para o técnico português para os próximos jogos pelo Brasileirão.