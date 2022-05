John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Botafogo teve outro nome ventilado como possível contratação nesta terça-feira. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o meia Nicolás Fernández, do Fénix, do Uruguai, foi oferecido ao Glorioso. O seu nome estaria sendo avaliado pelo clube.

De acordo com o site, o clube uruguaio pede 2 milhões de dólares (R$ 9,6 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos. Nicolás Fernández tem contrato com o Fénix até dezembro de 2023. Além do clube carioca, o Santos teria também sido consultado sobre o atleta, mas acabou descartando a operação.

A contratação de um jogador para a posição vem sendo discutida no Botafogo. De acordo com informações do portal da "Gaúcha ZH", o clube carioca tem interesse no volante Lucas Leiva, ex-Grêmio e Liverpool, que está de saída da Lazio.