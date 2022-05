De La Cruz está no radar do Botafogo - Divugação

Publicado 24/05/2022 12:32

Rio - No radar do Botafogo, Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo, o meio-campista uruguaio Nicolás de la Cruz, do River Plate, não teria possibilidade de deixar o clube argentino e negociar com qualquer time brasileiro na segunda janela de transferências, em julho, segundo o "Canal do Nicola".

De acordo com a informação, De La Cruz tem contrato até dezembro de 2022 com o River Plate, que não pretende liberá-lo no meio do ano. A diretoria do clube de Buenos Aires vai usar o jogador até o final do ano e tentar, ainda, convencê-lo a renovar seu vínculo.

Mesmo sem chance de ter o meia atuando no Brasil neste meio do ano, os clubes brasileiros interessados podem oferecer um pré-contrato ao atleta em julho para tê-lo de graça a partir de janeiro de 2023, conforme apresentou o jornalista Jorge Nicola.

De La Cruz, que também é jogador da seleção do Uruguai, está no River Plate desde 2016. Na atual temporada ele atuou em 17 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Atualmente, ele recebe cerca de R$ 900 mil por mês no clube argentino.