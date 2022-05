John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2022 20:46

Rio - Desde a chegada de John Textor, o Botafogo vem ampliando seu radar no futebol sul-americano, especialmente quando se trata de contratações. Segundo informações do jornalista e youtuber Thiago Franklin, que tem um canal dedicado ao clube, o meio-campista Nicolás de la Cruz, do River Plate, estaria nos planos.

Aos 24 anos, De La Cruz é um dos principais nomes da equipe do River Plate e possui contrato até o final deste ano. No entanto, outros clubes brasileiros também estariam interessados, como Atlético-MG e Palmeiras.

O jogador, inclusive, chegou a ser especulado no Flamengo e no Internacional no final de 2021, mas optou por seguir defendendo o River Plate.

De La Cruz está no radar do Botafogo Divugação

De la Cruz é irmão de Carlos Sánchez, meio-campista do Santos, e conquistou a Copa da Argentina de 2017, a Supercopa da Argentina, a Libertadores (ambas em 2018), a Recopa Sul-Americana, em 2019, e o Campeonato Argentino de 2021.

Na atual temporada, De la Cruz entrou em campo em 17 oportunidades, marcou três gols e deu duas assistências para seus companheiros. Além do River Plate, o meio-campista também defendeu o Liverpool, do Uruguai.