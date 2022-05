John Textor - Vito Silva / Botafogo

John TextorVito Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2022 13:59

Rio - De saída do Wolverhampton, da Inglaterra, o lateral-esquerdo Marçal já estaria organizando sua mudança para o Brasil a fim de defender o Botafogo a partir do dia 18 de junho, data que abre a segunda janela de transferência. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Após duas temporadas no clube inglês, Marçal deve assinar com o Botafogo por dois anos - até o meio de 2024. Em entrevista recente ao portal "iG Esporte', o jogador, de 33 anos, já havia clareado o acerto com o Glorioso.

"Estamos cada vez mais afinando as coisas e acredito que isso tem uma grande chance de dar certo. Estou bastante motivado para fazer parte desse novo projeto no Botafogo", disse há cerca de uma semana.

Além da declaração do lateral, o treinador do Wolverhampton, Bruno Lage, já havia confirmado que Marçal não teria seu contrato renovado. Pelo clube inglês, o jogador atuou em 19 partidas, sendo 18 como titular e, deu uma assistência a gol.