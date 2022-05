Abel Ferreira - Daniel Castelo Branco

Publicado 22/05/2022 13:23

Rio - A boa campanha do Botafogo no Brasileirão não surpreendeu ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Em entrevista coletiva no último sábado, o treinador rasgou elogios ao time de Luís Castro e o colocou como um dos favoritos ao título.

"Acho que ninguém está contando com o Botafogo, mas é uma equipe que tem tempo para treinar, espaço, bons jogadores, bom treinador. Isso, acho que vai ter um peso muito grande naquilo que será o resultado final, quase todas as outras equipes estão nas outras competições, na Sul-Americana ou na Libertadores", analisou Abel.

"É uma equipe que vai dar muito trabalho também, que vai entrar ali, não se assumiu, mas vai andar ali porque vai ter tempo para descansar, trabalhar e preparar o seu elenco", completou.

Atualmente, o Botafogo ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 12 pontos. O Glorioso deixou escapar a chance de assumir a ponta da tabela ao empatar com o América-MG, no último sábado.