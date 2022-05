Torcida do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2022 19:21 | Atualizado 20/05/2022 19:23

Rio - A torcida do Botafogo deve ser grande maioria para o confronto contra o América-MG, no próximo sábado (21), na Arena Independência, em Minas Gerais. Segundo o jornalista PVC, a previsão é de que pouco mais de quatro mil alvinegros estejam presentes no estádio, contra cerca de 2.400 torcedores do Coelho.

Vale lembrar que, na última quinta-feira (19), a torcida do Botafogo esgotou toda sua carga de ingressos para o confronto em pouco menos de 30 minutos. Por conta disso, a diretoria do América-MG optou por direcionar uma nova carga de 1.200 ingressos para os torcedores do clube Alvinegro, que ficarão também na "Cadeira Minas", atrás de um dos gols.

Veja informações sobre a venda de ingressos para a torcida do Botafogo:

Portão 08 (Setor Cadeira Minas):R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)

Portão 10 (Setor Cadeira Ismênia):R$ 100,00/R$ 50,00 (meia) - ESGOTADO

Como dito anteriormente, Botafogo e América-MG se enfrentarão no próximo sábado (21), às 21h (horário de Brasília), na Arena Independência. O confronto será válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.