Chay está gripado e não treinou no BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2022 12:44

Na véspera do duelo América-MG x Botafogo, neste sábado às 21h fora de casa, Chay ficou fora do último treino. O meia-atacante se apresentou na manhã desta sexta-feira com sintomas de gripe e foi liberado para voltar para casa.



Na partida deste sábado, o Botafogo pode assumir a liderança do Brasileirão em caso de vitória. Em quarto lugar com 11 pontos, o Glorioso superará Corinthians (líder com 13) e São Paulo (terceiro com 11), que se enfrentam somente no domingo, além do Atlético-MG (segundo com 12) que já jogou durante a semana.



O Botafogo vem de duas vitórias seguidas na competição e está invicto há cinco rodadas. A única derrota foi para o Corinthians, na estreia e ainda sem o técnico Luís Castro à beira do campo.