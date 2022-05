Victor Sá no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2022 10:57

Rio - Antes de chegar ao Botafogo, Victor Sá, de 28 anos, estava com carreira consolidada no exterior. O atacante já havia passado pela Áustria e pela Alemanha, e já se via firmado no Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Porém, com a movimentação de reforçar o Glorioso e a formação do elenco da 'Era John Textor', o jogador acredita que acertou em aceitar a proposta do clube carioca.

"Fui procurado quando estava na Alemanha, quando estava nos Emirados também. Mas o projeto do Botafogo me seduziu, me identifiquei muito. Lembro quando o Mazzuco me ligou pela primeira vez, eu estava com a minha esposa. E nos cativou muito tudo o que ele passou do clube. Hoje, já dá para ver que foi a escolha certa. ", disse Victor Sá, em entrevista ao "GE" e, acrescentou:

"Nunca imaginei voltar para o Brasil, não estava nos meus planos. Tanto que fui para os Emirados, porque tinha o plano de continuar fora. Mas as coisas aconteceram e, hoje, estou vivendo esse momento especial. Sou grato ao Botafogo por acreditar no meu trabalho. Espero corresponder com a expectativa da torcida.", completou.

Revelado pelo Palmeiras, Victor Sá conseguiu construir carreira fora e, por isso, acredita que sua volta ao Brasil é uma oportunidade de mostrar seu futebol em seu país natal. Além disso, uma de suas motivações é ter familiares e amigos podendo fazer parte disso.

"Com certeza. Eu estava em uma grande liga do futebol europeu, mas nem todo mundo acompanha. Também pensei nisso, em ser conhecido no meu país, jogar no meu país, a família e os amigos me vendo em um estádio lotado. Era um objetivo pessoal. Um deles, e espero conquistar outros.", disse, e adicionou:

"Voltar a conquistar com o Botafogo, conseguir coisas grandes nesse tempo de contrato. Com tudo o que está acontecendo com o Botafogo, a tendência é crescer cada vez mais. Voltar a competições internacionais, voltar a ganhar títulos... São as ambições de qualquer clube grande.", concluiu.