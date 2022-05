Alvo do Botafogo, Eran Zahavi se despede oficialmente do PSV nesta quarta-feira - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 19/05/2022 16:25

Rio - Nesta quinta-feira (19), o PSV, da Holanda, se despediu oficialmente do atacante Eran Zahavi. Com uma publicação nas redes sociais, o clube agradeceu pelo trabalho do jogador, e ainda aproveitou para destacar os seus 10 gols mais bonitos. Confira:

Na atual temporada, Zahavi entrou em campo em 46 oportunidades, marcou 20 gols e deu 12 assistências para seus companheiros. Aos 34 anos, o atacante israelense é alvo do Botafogo e de outros três clubes: Olympiacos, da Grécia, Fenerbahçe, da Turquia, e Maccabi Tel Aviv, de Israel.