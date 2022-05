Estádio Nilton Santos - Divulgação

Publicado 18/05/2022 20:02

Rio - O Botafogo vem vivendo uma nova realidade desde a chegada de John Textor, e a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O Glorioso, inclusive, é um dos times com a maior média de público nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Sabendo disso, o Alvinegro preparou uma série de perguntas sobre a experiência do torcedor no Estádio Nilton Santos, que foram respondidas pelo CEO do clube, Jorge Braga. Confira:

1. Existe algum plano de ação para promover uma customização interior e exterior do Estádio Nilton Santos, buscando deixá-lo ainda mais Alvinegro?



Resposta: Existem ações em curso para modernizar, customizar e ressignificar a experiência do torcedor no Nilton Santos. Estão previstas intervenções em diversos segmentos e propriedades do Estádio. Cabe ressaltar que a nova gestão SAF está reformulando a área de operações e revisitando todos os contratos vigentes, de forma estruturada, buscando encontrar soluções definitivas que visem a melhor experiência do torcedor. Até o término deste processo, contamos com a compreensão de todos.



2. Realizar uma obra estrutural para a aproximar as arquibancadas do campo de jogo está no planejamento da SAF?



Resposta: Como foi já foi externado publicamente pelas lideranças do clube, existem ideias para melhor conectar o torcedor com o estádio, mas que estão sendo reavaliadas neste primeiro momento de gestão. Importante salientar que alterações patrimoniais do estádio ou visuais de grande impacto precisam ser submetidas à aprovação prévia e expressa da Prefeitura do Rio, em virtude contrato de concessão.



3. Um fator que atrapalha a mobilidade da torcida nas arquibancadas é a quantidade de pessoas presentes nas escadas de circulação. O que o Clube pode fazer para melhorar a locomoção dos torcedores?



Resposta: De fato, esta questão é bastante importante e passa pela colaboração e conscientização do torcedor para deixarem livres as áreas de circulação e de emergência. Nas próximas partidas, o Clube irá intensificar os avisos nos aparelhos de alto-falante, além de reforçar a comunicação aos seguranças e orientadores de público.



4. É possível o Clube fazer algum movimento para criar uma divisão no Setor Sul e aumentar a carga de ingressos em jogos contra times que não solicitarem o quantitativo do espaço?



Resposta: Em atendimento ao Regulamento Geral de Competições da CBF, é obrigatório destinar um setor exclusivo aos visitantes com 10% da carga total da partida, número aderente com a quantidade de assentos disponíveis no Setor Sul. Situações excepcionais serão tratadas de forma excepcional.



5. Existe algum projeto para melhorar a experiência gastronômica do torcedor durante os jogos no Estádio Nilton Santos?



Resposta: Sim. A área de operações do estádio está recebendo investimentos de pessoal, e esta questão de serviço na área de alimentos e bebidas está sendo tratada com prioridade. À medida que houver novidades, as mesmas serão divulgadas nos canais oficiais do clube.



6. É possível pensar em uma promoção de cerveja permanente e que não termine muito antes da partida iniciar?



Resposta: Entendemos as critícas quanto ao valor da cerveja. É algo que tem sido discutido internamente. É muito difícil manter o valor na mesma faixa de preço praticado por bares e ambulantes do entorno. Por diversos motivos, entre eles, tributação e custos operacionais internos do estádio. Os preços são compatíveis com os que encontramos em eventos e estádios similares nas grandes cidades do país. Entretanto, a área de operações vai buscar alcançar, em entendimento com as empresas que fornecem este serviço, um valor mais acessível para o seu torcedor.



7. Sobre as promoções realizadas na venda de ingressos para os jogos no Estádio, o Clube pretende permanecer com essa política durante a temporada?



Resposta: Os valores praticados sobre os ingressos fazem parte da nova estratégia do Clube de dar pleno acesso aos torcedores de todos os níveis sociais, estimulando a melhor experiência, valorizando a imagem do produto Botafogo e o patrimônio cultural do Brasil.



8. O Clube possui um plano de ação para inibir a atuação de cambistas na comercialização de ingressos para os jogos?



Resposta: O Botafogo é um dos clubes mais engajados na atuação para coibir e combater o cambismo. Prova disso é a implementação do QR Code, via App, que obriga um controle cadastral e ajuda a frear esta prática odiosa. Atualmente, para conhecimento, cerca de 90% dos torcedores que acessam o estádio utilizam o aplicativo.



9. A saída do estacionamento do Estádio é uma problemática constante. É possível elaborar um projeto para acelerar e facilitar o fluxo dos torcedores ao deixar o local?



Resposta: Essa é uma questão levantada em constantes conversas sobre operação de jogo e que provoca estudos por parte do Clube. O Botafogo está em contato com os órgãos públicos em busca de alternativas que melhorem a experiência do seu torcedor na saída do estacionamento do Nilton Santos.



10. Há previsão para o Plano Família para sócios Camisa 7 se implementado?



Resposta: Estrategicamente, todo o programa Camisa 7 está sendo redesenhado para atender as novas configurações do clube em virtude da migração para a SAF.



11. Quais ações o Clube tem realizado para auxiliar as caravanas de torcedores em jogos dentro e fora de casa?



Resposta: O Botafogo sabe da importância das caravanas de torcida e as tem acolhido com atenção nos jogos do Nilton Santos, permitindo o estacionamento dos ônibus nas dependências do estádio e colaborando com a logística o operacional necessária para o conforto de todos. Ao mesmo tempo, o Clube vem buscando criar canais de atendimento para auxiliar os torcedores nos jogos fora do Rio de Janeiro.