Alvo do Botafogo, Eran Zahavi se despede oficialmente do PSV nesta quarta-feiraFoto: Divulgação/PSV

Publicado 18/05/2022 10:30

Rio - Principal alvo para reforçar o ataque do Botafogo no segundo semestre, o israelense Eran Zahavi divulgou que irá se submeter a uma cirurgia. O jogador do PSV não divulgou o local da lesão, mas de acordo com informações da imprensa holandesa, ele vai operar o nariz, após sofrer um choque com um companheiro de equipe em treinamento.

"Infelizmente estarei ausente da próxima missão da equipe (PSV x Zwolle, no último fim de semana) devido a uma pequena lesão que vai me desligar por cerca de três semanas. Sei que todos estão à espera de saber sobre o meu próximo destino com o fim do meu contrato na Holanda, e prometo atualizar assim que a decisão for tomada. Saúde a todos!", escreveu.

Zahavi tem contrato com o PSV até o fim da temporada europeia e já divulgou que irá mudar de ares. Além do Botafogo, o Maccabi Tel Aviv (ISR), o Olympiakos (GRE) e clubes dos Estados Unidos têm interesse na contratação do artilheiro.