Narrador da TV Globo - Galvão BuenoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 17/05/2022 19:50

Rio - O bom desempenho do Botafogo no Brasileirão tem agradado Galvão Bueno. Durante o "Bem, Amigos!" da última segunda-feira, o narrador vibrou com o clube no G4 do Brasileirão e exaltou a nova era do Glorioso.

"O Botafogo, cara! Esse é encantador para mim! Tem uma história de glórias e passou por momentos terríveis… A estrela deve estar brilhando, brilhando, brilhando, em algum lugar", disse Galvão.

O narrador também aproveitou para fazer uma homenagem a Nilton Santos, que completaria 97 anos na última segunda-feira.

"Por isso é Dia do Botafogo! Hoje (segunda) o Nilton Santos estaria completando 97 anos, a Enciclopédia, bicampeão mundial, um gênio! Eu tive a felicidade de tê-lo como meu comentarista em jogos da Seleção Brasileira. E uma vez, me dando uma entrevista, ele me disse uma frase espetacular, que depois repetiu em entrevistas: “Galvão, não tenho inveja do dinheiro que eles ganham. Tenho inveja da liberdade que eles têm para jogar e para ir para o ataque, que eu não podia", contou.