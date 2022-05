Erison comemora o gol do Botafogo contra o Flamengo no Mané Garrincha - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2022 16:14

Com a mudança nos planos e um novo fornecedor de materiais esportivos ficando para 2023, o Botafogo decidiu comercializar os uniformes de confecção própria que os jogadores têm utilizado desde o início do Brasileirão. Com a marca "Glorioso" estampada, a pré-venda das peças começará em junho.

Além desse anúncio, a diretoria do clube também avisou que, após um ano fechadas, as lojas físicas serão reabertas. A expectativa é de que aconteça no segundo semestre, já que o novo modelo de negócios está em fase de finalização.



Inicialmente, o Botafogo sob o comando da SAF não planejava vender os atuais uniformes, que seriam provisórios até o acerto com uma empresa de material esportivo ainda em 2022. Mas como não houve acordo com as empresas e o tempo para a produção de uma nova linha dura cerca de seis meses, a diretoria informou que negociará com calma para 2023. John Textor vem cuidando pessoalmente do assunto porque tem o desejo de internacionalizar a marca.



Desta maneira, o Botafogo optou por aproveitar as peças que fizeram sucesso com os torcedores. E prometeu material de qualidade e inovador.



Confira a nota oficial do clube:

"O Botafogo informa ao seu torcedor atualizações sobre o uso e a comercialização do material esportivo. Como é de conhecimento público, o clube iniciou um processo de reposicionamento estratégico de marca e, enquanto não anuncia o novo parceiro, apresenta o seu planejamento para o ano de 2022.



- O acionista John Textor está liderando diretamente as negociações com um novo parceiro e tem como objetivo a globalização da marca.



- A expectativa é acertar com o novo parceiro em 2022 e planejar vendas para 2023;



- Até lá, haverá uso e comercialização da uma coleção 2022 com marca própria. O uniforme terá a assinatura "Glorioso" estampada no peito;



- A coleção 2022 será uma edição especial e representativa por ser a primeira da gestão SAF. Está sendo desenvolvido um produto de qualidade, de primeira linha e inovador, com um padrão aderente ao novo Botafogo;



- A pré-venda online está prevista para o mês de junho;



- Sobre as lojas físicas: serão reabertas, com previsão para o segundo semestre. Em fase de finalização do novo modelo de negócios."