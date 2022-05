Patrick de Paula - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2022 12:41

Rio - Autor do segundo do Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no último domingo, o volante Patrick de Paulo foi punido com cartão amarelo por um motivo inusitado. A justificativa de Jefferson Ferreira de Moraes, árbitro da partida, é que ele teria comemorado o gol próximo ao fosse do Estádio Nilton Santos.

“Comemoração de gol – Por comemorar o gol perto do fosso do estádio”, escreveu o árbitro na súmula da partida enviada à CBF.

O gol de Patrick de Paula, que sacramentou a virada do Botafogo, foi marcado já no fim da partida, inflamando o Nilton Santos. Ainda deu tempo de Daniel Borges marcar, já nos acréscimos.