Festa nas arquibancadas e presença de Textor: Botafogo volta ao G-4 do Brasileirão após 73 rodadas

Rio - Com a festa da torcida e no clima do investidor John Textor, o Botafogo conquistou mais uma vitória no Brasileirão. O clima é de euforia com o bom momento e as projeções para um futuro glorioso. Desse modo, com o triunfo, a equipe entrou no G4 da competição, algo que não acontecia há três anos (73 rodadas atrás).



Apesar da dificuldade na criação, os comandados de Luís Castro souberam controlar a ansiedade e virar a partida diante de um aguerrido Fortaleza. No momento, o Alvinegro soma 11 pontos em seis rodadas, dois a menos que o líder Corinthians.

A última vez em que o clube carioca esteve presente entre os quatro primeiros da competição nacional foi em 2019. Na época, o time era comandado por Eduardo Barroca e derrotou o CSA, fora de casa, de virada, por 2 a 1.



Carlinhos abriu o placar para o Azulão do Mutange aos 16 da etapa final. Na reta final da partida, os volantes Cícero e Alex Santana balançaram a rede e colocaram o Glorioso no G4. O gol do triunfo saiu já nos acréscimos, aos 48.



Dessa forma, o Botafogo assumiu a quarta colocação em 2019 com 15 pontos em oito rodadas (aproveitamento de 71,4%). Na tabela, apenas Atlético-MG, Santos e Palmeiras estavam à frente da equipe carioca. Na rodada seguinte, o time de Eduardo Barroca deixaria o G4 ao ser derrotado pelo Grêmio, por 1 a 0, com gol de Jean Pyerre, em pleno Estádio Nilton Santos.

