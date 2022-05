Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/05/2022 21:57

Depois da vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, de virada, por 3 a 1, o técnico Luis Castro concedeu entrevista coletiva, mas uma das perguntas pegou o treinador alvinegro de surpresa, que ficou visivelmente constrangido.

O comandante foi questionado sobre a situação de Paulo Sousa, técnico do rival Flamengo e que também é português. Ao ouvir a pergunta, Luis Castro mudou de expressão e deu uma resposta inusitada. Veja abaixo.

Luis Castro, técnico do Botafogo, foi questionado sobre o desempenho de Paulo Sousa, treinador do Flamengo e que também é português: "Eu não falo da vida de ninguém. Eu vou falar da minha vida"



Obs: correta resposta do comandante alvinegro.



Botafogo TV pic.twitter.com/efy7N00P0N — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 16, 2022

Luis Castro chegou ao sétimo jogo no comando do Botafogo e está invicto, com cinco vitórias e dois empates, com 80,9% de aproveitamento. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo estão brincando, afirmando que a diretoria rubro-negra escolheu o português errado.